السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء لبنان يتوعد حزب الله بسرعة المحاكمة على أعمال الشغب

نواف سلام،فيتو
نواف سلام،فيتو

أمر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، بتسريع محاكمة كل من أخل بالأمن، على خلفية أعمال شغب اندلعت احتجاجا على منع طائرة إيرانية تجارية من الهبوط في مطار رفيق الحريري.

 

لبنان يتوعد أنصار "حزب الله" بـ"المحاكمات السريعة"

 

وأكد سلام أن القوى الأمنية ستتصدى بحزم لأي أعمال شغب تهدد استقرار المطار، في تعليقه على أعمال الشغب التي قام بها أنصار حزب الله احتجاجا على منع الطائرة من الهبوط.

وبعد اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد سلام أن سلامة مطار بيروت الدولي وأمن المسافرين "أولوية".

وأدان سلام الاعتداءات على الممتلكات العامة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الاعتداء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" هو جريمة بحق لبنان.

وأضاف أنه اتفق مع الرئيس عون على ضرورة التشديد وتسريع محاكمة كل من أخلّ بالأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الرئيس اللبناني جوزيف عون قوة الأمم المتحدة المؤقتة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل

مواد متعلقة

تفجير موكب اليونيفيل، توقيف 25 شخصا في لبنان بعد استهداف القوات الدولية

حزب الله يدعو إلى اعتصام شعبي في لبنان لهذا السبب

الاحتلال يخترق الهدنة ويبني مواقع عسكرية في جنوب لبنان
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

بعد واقعة الغش، جامعة جنوب الوادي تحرم عضوة بالبرلمان من دخول امتحان "الترم"

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

من الكتاب والسنة، فضل قراءة القرآن والاستماع إليه وأيهما أفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية