رئيس وزراء لبنان يتوعد حزب الله بسرعة المحاكمة على أعمال الشغب

أمر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، بتسريع محاكمة كل من أخل بالأمن، على خلفية أعمال شغب اندلعت احتجاجا على منع طائرة إيرانية تجارية من الهبوط في مطار رفيق الحريري.

لبنان يتوعد أنصار "حزب الله" بـ"المحاكمات السريعة"

وأكد سلام أن القوى الأمنية ستتصدى بحزم لأي أعمال شغب تهدد استقرار المطار، في تعليقه على أعمال الشغب التي قام بها أنصار حزب الله احتجاجا على منع الطائرة من الهبوط.

وبعد اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد سلام أن سلامة مطار بيروت الدولي وأمن المسافرين "أولوية".

وأدان سلام الاعتداءات على الممتلكات العامة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الاعتداء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" هو جريمة بحق لبنان.

وأضاف أنه اتفق مع الرئيس عون على ضرورة التشديد وتسريع محاكمة كل من أخلّ بالأمن.

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