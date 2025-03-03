الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

القارئ الشيخ عبد
القارئ الشيخ عبد المطلب البودي، فيتو

 قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ عبد المطلب البودي، ما تيسر من سورة المائدة.

 

سورة المائدة

قال تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28)  إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29)»

 

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 37 من سورة المائدة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بهذه الآية: وكلما مَسَّهم لفحُ النار يريدون أن يخرجوا منها، لكن كيف تأتي لهم إرادة الخروج من النار. لا بد- إذن- أن لحظة لفحها عليهم وتقبلهم هنا وهناك تدفعهم ألسنة اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى. ألم يقل الحق سبحانه من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم: «وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ» (الكهف: 29).
 

آمال الرحمة

وأكمل الشيخ الشعراوي: هذا القول يُوحى أولًا بأن رحمةً ما ستصل إليهم، ولكن ما يأتي بعد هذا القول يرسم الهول الكامل ويجسده: «يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كالمهل يَشْوِي الوجوه» (الكهف: 29)، وهذه قمة الهول، وهناك فرق بين الابتداء المُطمع والانتهاء المُيْئِس، مثال ذلك السجين العطشان الذي يطلب كوب ماء. ويستطيع السجّأن أن يقول له: لا. ليس هناك ماء. أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو يقول له: سآتي لك بالماء ويحضر له كوبًا من ماء زلال، ويمد السجين يده لكوب الماء، لكن السجان يسكب كوب الماء أرضًا. 

 

إثارة الأمل وصدمة الألم

واختتم الشعراوي: هذا هو الابتداء المُطْمع والانتهاء المُيْئِس، وكذلك رغبتهم في الخروج من النار؛ فلا إرادة لَهم في الخروج إلا إذا كانت هناك مظنة أن يخرجوا نتيجة تقليب ألسنة اللهب لهم، ولذلك يقول الحق أيضًا عن هؤلاء: «فَبَشِّرْهُم» (آل عمران: 21)، وتثير البُشرى في النفس الأمل في العفو، فيفرحون ولكن تكون النتيجة هي: «بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (آل عمران: 21)، وهكذا يريد لهم الحق صدمة الألم الموئس بعد الرجاء المطمع. «يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النار وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ».

 

105 أعوام على ميلاد الصوت الباكي.. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.. رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.. مواقفه مع عبد الناصر.. ومطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته (فيديو)

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

الشيخ مصطفى إسماعيل سلطان القلوب وقارئ الملوك والرؤساء.. صدفة تقوده للانطلاق للعالمية.. سر زيارته للقدس.. وكبار القراء يكشفون لـ “فيتو" سبب تفرده في تلاوة القرآن

ترك 1300 تلاوة مسجلة..خريطة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى الـ46 للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

يخطف القلوب، طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن في تحدي القراءة العربي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القرآن الكريم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم القارئ الشيخ عبد المطلب البودي سورة المائدة عبد المطلب البودي

مواد متعلقة

105 أعوام على ميلاد الصوت الباكي.. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.. رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.. مواقفه مع عبد الناصر.. ومطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته (فيديو)

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

يخطف القلوب، طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن في تحدي القراءة العربي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

الحب والعفاف، علي جمعة يجيب على أسئلة الفتيات في برنامج "نور الدين والدنيا"

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

المزيد
الجريدة الرسمية