الخميس 13 فبراير 2025
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اقتصاد

قفزة في أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس بالأسواق

اسعار الكتكوت
اسعار الكتكوت

أسعار الكتكوت  عمر يوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 13 فبراير 2025، تباينا ملحوظا، بارتفاع ملحوظ في أسعار الكتاكيت ببعض الأنواع؛ فضلًا عن استقرار أنواع أخرى في  بورصة الدواجن، كما ارتفعت  أسعار البط اليوم ارتفاعات تراوحت بين جنيهين و10 جنيهات.

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الروس 

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في  بورصة الدواجن اليوم، بين 49 إلى 56.5 جنيه، بارتفاع تراواح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 38 و38.5 جنيه.

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اسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.5  جنيه إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 64 جنيهًا.
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اسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 54 إلى 56.5  جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 56.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 49 إلى 56 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 50 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر البط اليوم</strong>
سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيهًا، بارتفاع 10جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 26 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

 

 

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