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اقتصاد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار الكتكوت الروس
أسعار الكتكوت الروس

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تباينا ملحوظا، بارتفاع وانخفاض أسعار الكتاكيت في بعض الأنواع؛ فضلًا عن استقرار أنواع أخرى في  بورصة الدواجن، كما استقرت أسعار البط اليوم.

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اسعار الكتكوت الروس

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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اسعار الكتكوت الروس

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 52 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 39 و39.5 جنيه.

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اسعار الكتكوت الروس

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 69 جنيهًا.
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اسعار الكتكوت الروس

 أسعار الكتاكيت 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 50 إلى 52  جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 52  جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 45 إلى 54 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 48 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
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اسعار البط

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا.

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