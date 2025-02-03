الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الكتاكيت الساسو في بورصة الدواجن، تبدأ من 13 جنيهًا

اسعار الكتكوت الساسو
اسعار الكتكوت الساسو

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا، بارتفاع وانخفاض أسعار الكتاكيت في بعض الأنواع؛ فضلًا عن استقرار أنواع أخرى في  بورصة الدواجن، كما استقرت أسعار البط اليوم.

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اسعار الكتكوت الساسو

سعر الكتكوت الساسو 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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اسعار الكتكوت الساسو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 52 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 39 و39.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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اسعار الكتكوت الساسو

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 69 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

 

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اسعار الكتكوت الساسو

 أسعار الكتاكيت 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 52 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 51.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 54 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 48 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
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اسعار الكتكوت الساسو

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا.

 

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