السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني: واهم من يعتقد أنه قادر على فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أي دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، واعتبر أن من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة واهم.

وخلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 في أديس أبابا، قال عباس: “واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة”.

عباس: نطالب المجتمع الدولي بمواجهة التطرف الذي يعمل على دفن حل الدولتين 

وأضاف عباس: "المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذًا للقرار الأممي 194. إن الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين".

عباس: ملتزمون بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

وتابع عباس: “التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار. إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم”.

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