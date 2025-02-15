جامعة القناة تهنئ الطالبة دعاء عماد لحصولها على المركز الثاني ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالبة دعاء عماد رشاد، بالفرقة الثانية قسم اللغة التركية بكلية الألسن، بمناسبة حصولها على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للمكفوفين، وتتويجها بلقب أفضل لاعبة في البطولة.

وأعرب رئيس جامعة القناة عن فخره بتميزها الرياضي، مؤكدًا أن الجامعة تدعم طلابها في مختلف المجالات، سواء الأكاديمية أو الرياضية، وتحرص على توفير بيئة تشجع على التميز والتفوق.

اشادة بإنجاز الطالبة دعاء عماد رشاد

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، بالإنجاز الذي حققته الطالبة مؤكدًا أن تفوقها في رياضة رفع الأثقال يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى طلاب الجامعة، الذين يمثلون نماذج مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

فخر كلية الألسن بإنجاز ابنتها

كما عبَّر الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، بجامعة القناة عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن كلية الألسن تفخر بتقديم الدعم الكامل لطلابها الموهوبين، وتشجيعهم على الجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.

مواصلة جامعة القناة لدعم الطلاب من أجل التفوق الرياضي

وأكد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية في جامعة قناة السويس، أن الطالبة دعاء عماد رشاد أثبتت أن الرياضة الجامعية قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر للطلاب بيئة داعمة تساعدهم على تحقيق النجاح الرياضي جنبًا إلى جنب مع تفوقهم الدراسي.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، أن بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للمكفوفين، خلال شهر فبراير الجاري تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري، شهدت منافسة قوية، إلا أن الطالبة تمكنت من إثبات جدارتها وتحقيق مركز متقدم يعكس موهبتها وجهدها الكبير.

واختتمت الجامعة تهنئتها للطالبة دعاء عماد رشاد، متمنية لها المزيد من النجاح والتألق في المسابقات القادمة، مؤكدة استمرار دعمها للرياضيين المتميزين الذين يمثلون الجامعة في البطولات المحلية والدولية.



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