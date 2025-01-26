جامعة القناة تشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنظم جامعة قناة السويس، مجموعة من الزيارات الطلابية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك بمشاركة 6 أفواج، كل فوج يضم 100 طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب المشاركين إلى 600 طالب وطالبة.

حرص الجامعة على المشاركة في الأحداث الثقافية

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المشاركة في هذا الحدث الثقافي تعكس حرص الجامعة على تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب وربطهم بالأحداث الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد منصة حضارية تُبرز مكانة مصر الثقافية وريادتها.

تنفيذ خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الطلابية وإثراء التجربة التعليمية للطلاب، مؤكدًا أن الزيارات تُتيح للطلاب فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية، وتعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

شروط المشاركة في الزيارات

تمتد زيارات الجامعة إلى المعرض على مدار ستة أيام: الأحد 26 يناير، الثلاثاء 28 يناير، الأربعاء 29 يناير، الأحد 2 فبراير، الاثنين 3 فبراير، والثلاثاء 4 فبراير. وقد تم تحديد مجموعة من الشروط للمشاركة، منها:

أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى كليات أو معاهد جامعة قناة السويس لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للعام الجامعي 2024-2025 التسجيل يتم شخصيًا من خلال تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة كارنيه الكلية، الالتزام بالزي اللائق للجامعة وحسن السير والسلوك، التجمع لجميع الأفواج الساعة 8:00 صباحًا والتحرك الساعة 8:30 صباحًا من أمام مبنى رعاية الشباب.

وأكدت جامعة القناة على ضرورة التزام الطلاب بالتقاليد الجامعية والتعليمات الخاصة بالزيارة، مع وضع ضوابط للمساءلة القانونية في حال المخالفة، تتم الزيارات تحت إشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر.



تشمل فعاليات المعرض أكثر من 600 نشاط ثقافي متنوع، إلى جانب مبادرة "المليون كتاب" وتطبيق "كتاب"، مما يُبرز دور المعرض في دعم استراتيجية مصر 2030 نحو التحول الرقمي وتعزيز العدالة الثقافية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.