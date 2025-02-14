جامعة القناة تحصد المراكز الأولى في بطولة دوري القطاعات (صور)

تألقت جامعة قناة السويس في بطولة دوري القطاعات (القطاع السادس)، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، حيث حققت نتائج متميزة وحصدت عدة مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية.

مشاركة عدد من الجامعات في البطولة

أقيمت البطولة تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة متميزة من جامعات بنها، الزقازيق، بورسعيد، السويس، الجلالة، وقناة السويس، حيث تنافس 85 طالبًا وطالبة من كل جامعة في ألعاب خماسي القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى (100 متر، الوثب الطويل)، وتنس الطاولة.

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

إنجاز جديد لطلاب جامعة القناة

وحقق طلاب جامعة قناة السويس إنجازات رائعة، حيث فازوا بالمركز الأول في سباق 100 متر طلبة، والكرة الطائرة طالبات، وكرة السلة طالبات، وتنس الطاولة طالبات.

كما حصل الطلاب على المركز الثاني في تنس الطاولة طالبات، وخماسي القدم طالبات، بينما نالوا المركز الثالث في كرة السلة طلبة، وخماسي القدم طلبة، مما يعكس مستوى التفوق الرياضي لطلاب الجامعة.

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

فخر الجامعة بالإنجازات التي يحققها طلاب الجامعة

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فخره بهذه الإنجازات، مشيرًا إلى أن تفوق الطلاب في هذه البطولة يعكس روحهم التنافسية العالية، كما يؤكد على دور الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الطلاب.

وأضاف "مندور" أن الرياضة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وسنواصل دعم طلابنا لتحقيق المزيد من النجاحات.

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين الجامعات.

مشيرًا إلى أن البطولة جاءت ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية، وقد شهدت منافسات قوية وأجواء حماسية أبرزت استعداد الطلاب وتميزهم في مختلف الألعاب الرياضية.

كما أشاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بالقدرات الرياضية الرائعة للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم فعاليات مشابهة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم.

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

جانب من فعاليات الدورى، فيتو

وجرت فعاليات البطولة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، ممثلة في إدارة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، حيث تم التنفيذ تحت الإشراف التنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، وبإدارة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

وشهدت البطولة أجواء احتفالية مليئة بالحماس والتفاعل، وأبدت الجامعات المشاركة إعجابها بالتنظيم المتميز الذي قدمته جامعة قناة السويس، والذي أسهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الإيجابي بين الطلاب في مختلف الأنشطة الجامعية.

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