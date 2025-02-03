100 طالب من جامعة القناة في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، زيارة الفوج الثالث من طلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، بمشاركة 100 طالب وطالبة، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لديهم.

دعم العملية التعليمية

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات الكبرى تأتي في إطار دعم العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب على القراءة والاطلاع، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر الأحداث الثقافية التي تساهم في تنمية الفكر والإبداع لدى الشباب.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

الهدف من مشاركة طلاب الجامعة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تنظيم زيارات مستمرة للمعرض، حيث تتيح للطلاب فرصة التعرف على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، وتشجيعهم على اقتناء الكتب التي تثري معارفهم وتدعم مهاراتهم الأكاديمية.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

المشرفون على الزيارة

جاءت الزيارة تحت الإشراف التنفيذي لكل من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار النشاط الثقافي، وبالتنظيم الفعّال لكل من عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي.



كما شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر، تحت إشراف الدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، إلى جانب الطالب محمد شريف، مقرر الأسرة، وذلك تعزيزًا لمشاركة الطلاب في الفعاليات الثقافية الوطنية.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية

خلال الزيارة، تفقد الطلاب جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في التجمع الخامس، خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، في إطار جهودها لنشر الوعي والثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

واستمع الطلاب إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الهيئة حول الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها، ودورها في تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض البرامج التوعوية والخدمات المقدمة من قبل الهيئة والجهات التابعة لها خلال المعرض.

تأتي مشاركة الهيئة هذا العام تحت شعار "اقرأ في البدء كان الكلمة"، وتعكس هذه المشاركة اهتمام الهيئة بتنفيذ استراتيجيات تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المجتمع بأهميتها في تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

كما تهدف إلى بناء وعي مالي واستثماري سليم يمكن الأجيال الحالية والمقبلة من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تساهم في تحسين مستوى حياتهم.

وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المعرض عددًا من الندوات التوعوية حول الخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب توفير كتيبات تعليمية مبسطة تهدف إلى نشر الثقافة المالية بطريقة جذابة ومفهومة لجميع فئات المجتمع.

تأتي مشاركة طلاب جامعة قناة السويس في معرض القاهرة الدولي للكتاب كجزء من رؤية الجامعة لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، إلى جانب التفاعل مع المؤسسات الكبرى مثل هيئة الرقابة المالية، بما يسهم في تكوين جيل أكثر وعيًا بالجوانب الثقافية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمع.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضمن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب.



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