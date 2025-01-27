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جامعة القناة تناقش "تأثير الهاتف المحمول على الصحة" (صور)

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

نظّمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الموجات الكهرومغناطيسية وتأثير الهاتف المحمول على الصحة"، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.   

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أهمية البرامج التوعوية في تعزيز الوعي 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أهمية هذه البرامج التوعوية في تعزيز الوعي الصحي لدى فئات المجتمع المختلفة، مشددًا على الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مبادرات تدريبية هادفة. 

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

سعي الجامعة لرفع مستوى الوعي 

جاء البرنامج بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن البرنامج استهدف 58 مستفيدة من مستفيدات الخدمة العامة بمحافظة الإسماعيلية.  

وأضافت أن الجامعة تسعى دائمًا لرفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي من خلال تقديم محتوى تدريبي متميز يركز على القضايا الصحية المؤثرة على الحياة اليومية.

 

المشرفون على إقامة البرنامج 

أقيم البرنامج تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، وبإشراف عام من الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

وقامت بتقديم البرنامج الدكتورة همسة رضا علي، المدرس المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض بجامعة قناة السويس. 

 

أبرز الحضور خلال فعاليات اللقاء 

شهد البرنامج حضور الدكتورة مها الحفناوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وهالة صابر، مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، حيث أعربتا عن تقديرهما للجامعة ودورها في إثراء الوعي الصحي والاجتماعي لدى أفراد المجتمع. 

 

تناولت المحاضرة العديد من المحاور، أبرزها فوائد الهاتف المحمول مثل تسهيل الاتصال والتواصل، تصفح الإنترنت، استخدام التطبيقات المختلفة، والحصول على المعلومات.  

 

كما ناقشت المحاضرة السلبيات الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول، ومنها تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على الدماغ وزيادة مخاطر الإصابة بالخرف، ضعف النظر، قلة النوم نتيجة الأشعة الزرقاء، السمنة بسبب قلة النشاط البدني، والعزلة الاجتماعية.

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

كما تم التطرق إلى التأثيرات النفسية مثل التنمر الإلكتروني، الإدمان على الهاتف المحمول، وقلة التركيز والانتباه، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب التعرض المفرط للأشعة الكهرومغناطيسية.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة وأحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس تأثير الهاتف المحمول على الصحة التضامن الاجتماعي الاسماعيلية بالاسماعيلية

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