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صعود 5 فرق للتصفيات النهائية في ختام دوري ريادة الأعمال الزراعية بأسيوط (صور)

ختام فعاليات دوري
ختام فعاليات دوري ريادة الأعمال الزراعية بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ختام فعاليات مسابقة "دوري ريادة الأعمال الزراعية" بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، وذلك في إطار دعم المحافظة للأفكار الشبابية وتحفيزهم على إطلاق إبداعاتهم في المجال الزراعي، وذلك ضمن التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بهدف تمكين الشباب في مجال الزراعة وتحفيزهم على ابتكار حلول مستدامة للمشاكل الزراعية، في إطار رؤية مصر 2030.

مسابقة دوري ريادة الأعمال الزراعية 

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة نظمت مسابقة دوري ريادة الأعمال الزراعية، بمشاركة 9 فرق تتكون من 34 شابًا وفتاة (24 إناث و10 ذكور)، تم اختيار 5 مشروعات متميزة للتصفية النهائية وهي مشروع Green Seed (زعتر ولافندر) وEco Mush (مشروم) وOrgano Phylic(محبو الزراعة العضوية) وHydrogreen (الزراعة المائية) وGreen Roof (زراعة الأسطح). 

 وأوضح محافظ أسيوط أنه من المقرر أن تتم التصفية النهائية لاختيار المشروع الفائز بالمركز الأول بعد عشرة أيام، حيث ستقوم وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتبني المشروع الفائز ويستفيد المشاركون من تدريب مجاني وشهادات حضور معتمدة من الوزارة والفاو، بالإضافة إلى دعم فني وفقًا للمعايير الدولية في ريادة الأعمال.

تشجيع الشباب وتوفير الفرص لهم لإطلاق طاقاتهم في ريادة الأعمال الزراعية 

 وأكد محافظ أسيوط أهمية تشجيع الشباب وتوفير الفرص لهم لإطلاق طاقاتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال ريادة الأعمال الزراعية، مثنيا على جهود وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم العملية لافتًا إلى أن الفائزون يحصلون على فرصة تنفيذ مشروعاتهم الفائزة على أرض الواقع بمركز الشباب، مع توفير المساعدة القانونية والمحاسبية، وربطهم مع جهات التمويل الأخرى لتحقيق حلمهم الريادي.

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 يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلنت من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لدوري ريادة الأعمال الزراعية في محافظة أسيوط كمرحلة ثالثة، مع تخصيص مركز التنمية الشبابية بمنفلوط لتنفيذ المشروع الفائز.

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