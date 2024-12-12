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محافظ أسيوط يشارك في ختام مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية

الحفل الختامي لمشروع
الحفل الختامي لمشروع بناء القدرات، فيتو

شارك اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات الحفل الختامي لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، بالشراكة مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، والاتحاد الأوروبي.

وأُقيمت الفعاليات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ومحافظي أسيوط وأسوان والقليوبية والبحيرة ونائبة محافظ الإسكندرية والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الحضرية، والدكتورة  كوالمان - المديرة القطرية لـ Giz وعدد من ممثلي السفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات.

مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية

وشهد الحفل استعراض إنجازات مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، كنماذج يحتذى بها في تحقيق التنمية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتعزيز الكفاءات المؤسسية على المستوى المحلي.

تحقيق رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة

وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته - أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضع على رأس أولوياتها تحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له للحد من الهجرة غير النظامية وذلك من من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات لتحقيق رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة لافتًا إلى أن مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية يجسد أحد أشكال التعاون المثمر بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وبناء قدرات الجهات المحلية وأهالي المناطق المستهدفة، في العديد من المجالات، وهو لا يسهم فقط في تحسين الحياة اليومية للأهالي، بل يعكس أيضًا التزامًا عميقًا بالاستدامة البيئية والإجتماعية.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن المشروع استهدف مركز أبنوب لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمجتمع بالإضافة إلى ضمان استفادة السكان والشركات الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاقتصادية والتوظيفية المتاحة لهم حيث تم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تخدم قطاعات عدة مثل النقل، الأسواق، التعليم , الشباب والرياضة بالإضافة الى تطوير الفراغات العامة بالمدينة بالإضافة الى استخدام النهج الكثيف العمالة لدمج أكبر عدد من السكان المحليين في عمليات البناء، ولتعزيز دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع التدريب الفني والمهني لتحسين مهاراتهم وبناء قدراتهم لإدماجهم في سوق العمل المحلي لضمان توفير مصادر دخل لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بمركز أبنوب ضمن المشروع شملت إنشاء موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري بمساحة 1700 متر مربع ويضم صالة إنتظار وبوابات لتنظيم حركة سير وتنقلات المركبات والمواطنين فضلًا عن إنشاء مبنى جديد بمركز شباب أبنوب على مساحة 480 مترا مربعا والمصمم وفقًا لمعايير التصميم والمواصفات البيئية بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العامة ويضم المبنى مكتبة رقمية وصالة ألعاب رياضية وغرفة تحكم ومكاتب إدارية ومزود بكافة الخدمات بالإضافة إلى تطوير حديقة منطقة"عادل حليم" على مساحة 700 متر مربع لتعزيز الخدمات الترفيهية والمناطق الخضراء مع دعم التنمية الحضرية المستدامة من خلال تحسين البيئة الحضرية، حيث تم استحداث مناطق ألعاب للأطفال ومساحات مخصصة للأنشطة المجتمعية وفراغات للجلوس مع تزويدها بأحدث أساليب الري اللازمة لتصبح متنفسًا ملائمًا لكافة الفئات العمرية بالمدينة. 

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كما تم تطوير مدرستين تشمل مدرسة الناصرية والتي تتضمن إنشاء مبنى جديد بطاقة 10 فصول دراسية وتطوير مبنى قائم بالفعل بطاقة 25 فصل دراسي بجانب إنشاء ملعب نجيل صناعي وملعب كرة سلة ومدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية من خلال إنشاء جناح يضم 9 فصول دراسية وتزويد سلم طوارئ ونظام إطفاء حريق بالكامل وتطور البنية التحتية والموقع العام لخدمة ما يزيد عن أربعة آلاف طالب بالمدرستين وتوفير بيئة دراسية آمنة وملائمة لهم وأكد المحافظ على سعادة أهالي مركز أبنوب بهذه المشروعات التي تم إنشاؤها والتى توفير الخدمات اللازمة وتحسين البنية التحتية للمركز.

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