وفد وزارة الاتصالات يبحث تدريب 1000 شاب بأسيوط لتأهيلهم للعمل المهني الحر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا مع وفد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة سبل وآليات تنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة والوزارة، في مجال التنمية المجتمعية الرقمية بما يتواكب مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي سيد وكيل وزارة العمل وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وايهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي وهاجر محروس مدير فرع مكتبات مصر العامة.

فريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقد ضم فريق العمل من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من الدكتور محمد سعد فؤاد مدير وحدة متابعة وتقييم المشروعات بوزارة الإتصالات ومحمود محمد ربيع مدير مبادرة طور وغير بالوزارة وعضو اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون ومحمود صلاح مدرب ومنسق بمبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت وخالد أحمد محمود منسق عام المبادرة طور وغير ومدرب معتمد من وزارة الإتصالات ومايكروسوفت، وذلك في إطار توجيهات المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والمهندسة رحاب يحيى، رئيس اللجنة التنفيذية للبروتوكول.

البرتوكول الموقع بين محافظة أسيوط ووزارة الإتصالات في مجال التنمية المجتمعية الرقمية

وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع على أهمية البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الإتصالات في مجال التنمية المجتمعية الرقمية الذي يتماشى مع الإستراتيجية التنموية التي تنتهجها الدولة لبناء قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية.

تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لـ1000 شاب لتأهيلهم للعمل المهني الحر

حيث ناقش المحافظ مع وفد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط التنفيذ، والإجراءات المطلوبة لتسريع تفعيل بنود البروتوكول، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للتطبيق على أرض الواقع والذي يشمل 3 محاور، يتضمن المحور الأول: تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل المهني الحر ويستهدف تدريب 1000 مستفيد خلال سنتين، والمحور الثاني: تمكين المرأة "قدوة تك" ويستهدف تدريب 50 فتاة على خدمات التسويق الإلكتروني وتوجيه ودعم 100 فتاة في التسويق الالكتروني، والمحور الثالث: في مجال المواطنة الرقمية والحماية من أخطار الإنترنت والتي تستهدف عقد 10 ندوات تعريفية بمهارات المواطنة والحماية وتدريب 200 متدرب على مهارات المواطنة الرقمية والحماية من مخاطر الإنترنت.

التدريب على المهارات الرقمية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وأشار المحافظ إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البروتوكول في مجال التدريب على المهارات الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني، بجانب تمكين المرأة في مجال التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل المجتمعي والتجارة الإلكترونية علاوة على التدريب علي مهارات المواطنة الرقمية والحماية من مخاطر الإنترنت.

ووجه أبو النصر بضرورة المتابعة وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية المختلفة، للإستفادة من إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي وبناء الإنسان، والتفاعل مع المستجدات الحالية لتحقيق مجتمعات متمكنة رقميًّا، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات متنوعة تهدف لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ