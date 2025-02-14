الجمعة 14 فبراير 2025
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البرج اتقسم نصين، التفاصيل الكاملة للعقار المنهار بأسيوط (صور)

عقار أسيوط المنهار،
عقار أسيوط المنهار، فيتو

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، انهيارا جزئيا لأحد الأبراج السكنية والمكون من 8 طوابق أرضي وبدروم بمنطقة المعلمين بسبب مخالفته ترخيص البناء وزيادة أربعة طوابق أخرى عليه مما أدى لانهياره دون وقوع خسائر في الأرواح مما أثار حالة من الرعب بين الأهالي؛ خوفا من انهيار البرج بالكامل.

بلاغ بانهيار أجزاء من برج بالمعلمين 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسيوط إخطارا من أهالي منطقة المعلمين التابعة لمركز أسيوط بوقوع انهيار لإجراء عقار تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين دون وقوع خسائر بشرية.

 

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار البرج 

وعلى الفور، انتقل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، لتفقد موقع الحادث وتبين انهيار أجزاء وحوائط من برج سكني تحت الإنشاء بحي غرب مدينة أسيوط، دون وقوع أية إصابات أو وفيات.

وتوجه محافظ أسيوط برفقه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والحماية المدنية، ومسئولو حي غرب إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيل الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم فرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط فورا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الموقع والبرج والتأكد من سلامة المبنى وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وانهيار الأجزاء العلوية منه.

تشكيل لجنة هندسية لفحص كل جوانب البناء 

كما وجه محافظ أسيوط خلال تفقده بالموقع - بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق والإدارة الهندسية بحي غرب وأساتذة من كلية الهندسة لفحص كل جوانب البناء، والتحقق من مدى مطابقة المبنى للاشتراطات والمعايير الهندسية، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

وأشار أبوالنصر إلى أهمية تكثيف الرقابة على المباني تحت الإنشاء لضمان سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين، موجهًا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، وإعداد تقديم تقرير شامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار جزئي للحوائط الجانبية لبرج مخالف تحت الإنشاء بشارع المعلمين المتفرع من شارع ترعة عبداللاه بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع أية إصابات أو وفيات أضرار للمنزل المجاور حيث أن البرج صادر له ترخيص بدروم وأرضي وأربعة طوابق إلا إنه خالف الترخيص وقام ببناء 4 طوابق أخرين.

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