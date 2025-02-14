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تكريم الفائزين بأسيوط بمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الفائزين، فيتو

 كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة (المعلم المثقف) للعام الرابع على مستوى الجمهورية، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وذلك على هامش اجتماع جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى مديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.

محافظ أسيوط يكرم الفائزين 

 كرم محافظ أسيوط كلا من عصام عجيب موجه عام المكتبات، وعيد طلعت موجه اللغة العربية، وشيماء مصطفى أخصائي أول مكتبات، والتلميذتين رؤى شادى، وندى محمد علي، بمدرسة الوليدية الإعدادية بنات.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققها المتميزون من أبناء أسيوط، مؤكدًا أن نجاحهم هو نجاح للمحافظة، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة النهائية من المسابقة، وأن يواصلوا مسيرتهم العلمية والعملية بنجاح.

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 يذكر أن المشروع الوطني للقراءة أنطلق فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويسهم المشروع في تصدر شباب وأطفال مصر ثقافيًا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة وذلك وفق خطة تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتشرف على تلك المسابقه دولة الإمارات العربية ويستهدف المشروع جميع فئات المجتمع من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين والمؤسسات التربوية والمجتمعية.

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