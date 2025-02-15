السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع لتدوير زيوت المحركات المغشوشة وبيعها بطرق غير قانونية بأسيوط (صور)

ضبط مصنع إعادة تدوير
ضبط مصنع إعادة تدوير زيت المحركات، فيتو

 قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط مصنع يعمل على إعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة وتقليد العلامات التجارية بهدف الغش التجاري، وذلك خلال حملة مكبرة ضمن جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش والتلاعب والاحتكار وضمان التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلكين وضبط المخالفات التجارية.

حملة مكبرة لمديرية التموين بأسيوط 

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين شنت حملة بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بأسيوط، ومندوبي الهيئة العامة للرقابة على المواد البترولية. 

ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة

 وأسفرت حملة التموين عن ضبط مصنع ببني غالب بمركز أسيوط يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة بشكل غير قانوني، ويقوم بتقليد علامات تجارية بغرض بيع الزيوت المغشوشة.

 وأضاف محافظ أسيوط أن القضية بدأت عندما تم ضبط سيارة محملة بـ 60 جركن من زيوت المحركات و30 عبوة زيت باكم غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية بنطاق مركز الفتح خلال حملة برئاسة عبد الناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبإشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش. 

 وأكد محافظ أسيوط أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبكة منظمة تعمل في إعادة تدوير الزيوت المستعملة وبيعها بطرق غير قانونية وتم فحص المضبوطات، وتبين أن الأصناف المضبوطة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام. 

كما تبين أن الشركة المخالفة لم تكن حاصلة على رخصة أو تفويض من الهيئة العامة للبترول لتجميع الزيوت المستعملة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومواصلة التحقيقات للوقوف على أبعاد الشبكة المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.

وأكد أبوالنصر استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن استقرار الأسواق.

ضبط مصنع عسل مغشوش في حملة تموينية بأسيوط (صور)

ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر في أسيوط

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اعادة تدوير التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للبترول الزيوت المستعملة الزيوت المغشوشة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر حماية المستهلك حماية المستهلكين غير مطابقة للمواصفات محافظ أسيوط محافظة اسيوط مجلس الوزراء وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

البرج اتقسم نصين، التفاصيل الكاملة للعقار المنهار بأسيوط (صور)

مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط ينظم تدريبًا حول آلية تطبيق معايير الجودة

استرداد 713 فدان زراعة و3 آلاف متر مبان في حملة إزالة بمركزين بأسيوط

تكريم الفائزين بأسيوط بمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية

فنون الإتيكيت والبروتوكول والمراسم في محاضرة لاتحادات الطلاب بجامعة أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يفتتح معرض وسط الصعيد الزراعي في نسخته الرابعة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق الجديد تمهيدًا لافتتاحه (صور)

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة تعاني من انفجار بالرحم

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية