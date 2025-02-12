فنون الإتيكيت والبروتوكول والمراسم في محاضرة لاتحادات الطلاب بجامعة أسيوط (صور)

نظّم ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر 2030، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، محاضرة بعنوان "فنون الإتيكيت، والبروتوكول، والمراسم"؛ للدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، وأحد مؤسسي البرنامج الرئاسي مودة، والمدرب الدولي المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وعدة مؤسسات بمصر والعالم؛ وذلك ضمن أنشطة الملتقى، بمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من (28) جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية موضوع المحاضرة، بهدف تمكين الشباب من التعامل وفقًا لفنون الإتيكيت والبروتوكول، بما يسهم في تعزيز سلوكيات الاحترام، والتقدير، وتنمية العلاقات الإنسانية الصحيحة، حيث تُعدُّ مهارات التعامل واللباقة من الأساسيات التي يحتاج إليها كل فرد للنجاح في مختلف مجالات الحياة.

الفرق بين كل من الإتيكيت والبروتوكول والمراسم

وخلال المحاضرة؛ التي أقيمت في رحاب جامعة أسيوط تناول الدكتور حسام الشريف، الفرق بين كل من الإتيكيت، والبروتوكول، والمراسم، مستعرضًا مجموعة من الخطوات؛ لتنمية مهارات الحديث لدى الشباب، ومن أهمها: الاستماع الجيد للآخرين، واختيار كلمات تراعي مشاعرهم، كما تناول سيادته؛ تعريف القيادة، والمسئولية، واتخاذ القرارات المهمة لصالح الجميع، وتوضيح دور القيادة الطلابية؛ لتحفيز الطلاب على المشاركة في صنع المستقبل.

جدير بالذكر؛ أن الملتقى يأتي بتنظيم من: اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الملتقى، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق الملتقى، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب ومنسق مساعد الملتقى، والطالب مارتن ناصر أمين الملتقى رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم أمين مساعد الملتقى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأستاذ محمد سيد، والأستاذة داليا شوبك؛ مشرفيّ الملتقى.

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