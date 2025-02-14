مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط ينظم تدريبًا حول آلية تطبيق معايير الجودة

نظمت وحدة الجودة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تدريبًا حول آليه تطبيق معايير الجودة، آليه تطبيق معايير الجودة وتحسين الأداء (Quality performance improvement)، المعايير المتمركزة حول المؤسسة،.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى، والأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة ومدير إدارة الجودة.

معايير الجودة وتحسين الأداء

شهد التدريب تعريف عام بالجودة وأبعادها، ومنهجيات التحسين (Focus PDCA- Lean-6 segma)، كما تناول التدريب أيضا معايير الجودة وتحسين الأداء، حيث تم الإشارة إلى أهمية وجود خطة لتحسين الأداء بالمستشفى يتم تقييمها سنويا، ووجود لجنة سلامة المرضى وتحسين الأداء وإدارة المخاطر، كما تم الحديث عن تشكيل لجنة الجودة، والتي تضم في عضويتها مدير المستشفى بصفته رئيس اللجنة، مع مشاركة جميع العاملين بالمستشفى بأنشطة تحسين الأداء.

كما تناول التدريب أهمية تحديد وتعريف ومراقبة مقاييس أداء جميع العمليات الهامة ومقاييس أداء الرعاية الإكلينيكية والأداء الإدارى، مع تكليف أحد العاملين المؤهلين كمنسق، للتأكد من صحة البيانات باستخدام عناصر جودة البيانات (الصلاحية - الموثوقية - الاكتمال - الإطار الزمني - الدقة - النزاهة).

حاضر في التدريب الدكتور عبد الحكيم عبد الستار، نائب مدير مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط واستهدف جميع العاملين بالمستشفى.

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