الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط ينظم تدريبًا حول آلية تطبيق معايير الجودة

تدريب تطبيق معايير
تدريب تطبيق معايير الجودة بجامعة أسيوط، فيتو

نظمت وحدة الجودة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تدريبًا حول آليه تطبيق معايير الجودة، آليه تطبيق معايير الجودة وتحسين الأداء  (Quality performance improvement)، المعايير المتمركزة حول المؤسسة،. 

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى، والأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة ومدير إدارة الجودة.

 

معايير الجودة وتحسين الأداء

 

شهد التدريب تعريف عام بالجودة وأبعادها، ومنهجيات التحسين (Focus PDCA- Lean-6 segma)، كما تناول التدريب أيضا معايير الجودة وتحسين الأداء، حيث تم الإشارة إلى أهمية وجود خطة لتحسين الأداء بالمستشفى يتم تقييمها سنويا، ووجود لجنة سلامة المرضى وتحسين الأداء وإدارة المخاطر، كما تم الحديث عن تشكيل لجنة الجودة، والتي تضم في عضويتها مدير المستشفى بصفته رئيس اللجنة، مع مشاركة جميع العاملين بالمستشفى بأنشطة تحسين الأداء. 

جامعة أسيوط تستضيف مؤتمرا حول تكنولوجيا علاج السكري

رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الكليات|صور

كما تناول التدريب أهمية تحديد وتعريف ومراقبة مقاييس أداء جميع العمليات الهامة ومقاييس أداء الرعاية الإكلينيكية والأداء الإدارى، مع تكليف أحد العاملين المؤهلين كمنسق، للتأكد من صحة البيانات باستخدام عناصر جودة البيانات (الصلاحية - الموثوقية - الاكتمال - الإطار الزمني - الدقة - النزاهة).

حاضر في التدريب الدكتور عبد الحكيم عبد الستار، نائب مدير مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط واستهدف جميع العاملين بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمراض العصبية أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المخ والاعصاب جراحة المخ والاعصاب جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط محافظة اسيوط معايير الجودة

مواد متعلقة

استرداد 713 فدان زراعة و3 آلاف متر مبان في حملة إزالة بمركزين بأسيوط

تكريم الفائزين بأسيوط بمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية

فنون الإتيكيت والبروتوكول والمراسم في محاضرة لاتحادات الطلاب بجامعة أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يفتتح معرض وسط الصعيد الزراعي في نسخته الرابعة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق الجديد تمهيدًا لافتتاحه (صور)

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة تعاني من انفجار بالرحم

جامعة أسيوط تستضيف مؤتمرا حول تكنولوجيا علاج السكري

تخصيص 15 منفذا وآخر لذوي الهمم لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

شوبير يكشف تفاصيل استاد الأهلي الجديد

أول تعليق من السعودية على إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المملكة

الدوري السعودي، الفتح يتقدم على الاتفاق 2-1 في الشوط الأول

الخطيب يصل احتفالية الأهلي في معبد حتشبسوت

خالد مرتجي يطالب بتطبيق قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

منوعات

المزيد

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الإسماعيلي.. ليفربول ضد أستون فيلا.. ريال مدريد ومانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المفتي: الادعاء بعدم الحاجة إلى الدين شبهة قديمة متجددة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية