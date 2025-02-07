الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر في أسيوط

سيارة محملة بزيوت
سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدر، فيتو

 شدد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة بالمراكز والأحياء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المناسبة وضبط الأسعار ورصد أي حالات للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

 

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

 

ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تم ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر بمنطقة كوبري قرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وذلك خلال حملة شنتها اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة عبد الناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية، وبإشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش. 

 

حيث قام قائد السيارة باستغلال العلامة التجارية الخاصة بشركة التعاون للبترول وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة البترول لتوزيع تلك الزيوت مجهولة المصدر وإعطاء الثقة لدى المواطنين في تلك المنتجات. 

 

تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح 

 وعليه تم إخطار مدير مباحث التموين بأسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط وإدارة التموين بالفتح وتم اصطحاب تلك السيارة التي تحمل رقم ( ي ه ع 2586 ) وتفريغ حمولتها في وجود مفتش التموين بالفتح وأفراد مباحث التموين فضلًا عن تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح نظرًا لأن السيارة لا تحمل رخصه سير. 

ضبط 77 ألف لتر سولار وتحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملة بأسيوط

تلاعب محطات وقود في 64 ألف لتر سولار وبنزين بأسيوط

 وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير محضر رقم ٢٠٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز الفتح، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والسيارة تحت تصرف النيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التعاون للبترول الهيئة المصرية العامة للبترول الغش التجارى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المنتجات البترولية توافر السلع الإستراتيجية قرية العصارة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مجهولة المصدر مركز الفتح وزارة البترول وكيل وزارة التموين منتجات البترول

مواد متعلقة

أول قرار من محافظ أسيوط بعد نجاح 42% فقط من طلاب الشهادة الإعدادية

تحرير 15 محضرا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية في أسيوط

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2025 خلال ساعات

بعد تعرضها لعطل مفاجئ، استبدال عبارة أبوتيج بأسيوط وتوفير أتوبيس نهري لنقل المواطنين (صور)

استمرار زراعة الأشجار وتطوير الأحواض بشوارع حي غرب أسيوط

ضبط 4.5 طن سكر تمويني ومنشأة بدون ترخيص في حملة تموينية بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

مفاجأة في سعر هذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية