ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر في أسيوط

شدد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة بالمراكز والأحياء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المناسبة وضبط الأسعار ورصد أي حالات للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم ضبط سيارة محملة بزيوت محركات سيارات مجهولة المصدر بمنطقة كوبري قرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وذلك خلال حملة شنتها اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة عبد الناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية، وبإشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش.

حيث قام قائد السيارة باستغلال العلامة التجارية الخاصة بشركة التعاون للبترول وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة البترول لتوزيع تلك الزيوت مجهولة المصدر وإعطاء الثقة لدى المواطنين في تلك المنتجات.

تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح

وعليه تم إخطار مدير مباحث التموين بأسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط وإدارة التموين بالفتح وتم اصطحاب تلك السيارة التي تحمل رقم ( ي ه ع 2586 ) وتفريغ حمولتها في وجود مفتش التموين بالفتح وأفراد مباحث التموين فضلًا عن تسليم السيارة لمركز شرطة الفتح نظرًا لأن السيارة لا تحمل رخصه سير.

وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير محضر رقم ٢٠٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز الفتح، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والسيارة تحت تصرف النيابة.

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