تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة شاب بدائري أوسيم

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على شاب مجهول الهوية مصاب بعدة إصابات بالطريق الدائري بقرية بشتيل، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، لكشف هوية المجني عليه وضبط الجناة.



تلقي العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق بدائرة مركز أوسيم.

على الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص مجهول الهوية به آثار كسر في الجمجمة والذراعين في ظروف غامضة.

الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



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