النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة شخص غارقة بالنيل

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة شخص غارقة في مياه نهر النيل أمام سفارة دولة الإمارات بشارع النيل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بفحص بلاغات التغيب للتعرف على هوية المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.





وكان مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بكورنيش النيل أمام سفارة دولة الإمارات.

وعلى الفور قام مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بدفع فريق إنقاذ نهري لانتشال الجثمان بالتنسيق مع مأمور القسم.

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