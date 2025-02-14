الجمعة 14 فبراير 2025
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حوادث

حجز سائق توكتوك بتهمة الاعتداء على زوجته بالطالبية

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق توكتوك متهم بالاعتداء على زوجته بالضرب والتسبب في إصابتها، لخلافات بينهما في منطقة الطالبية، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

 

تعدي سائق توكتوك علي زوجته

 

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، ما دعاها لترك مسكنهما.

 

بالفحص أمكن تحديد هوية السيدة المتواجدة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة في منطقة الطالبية، وبرفقتها أحد أطفالها، وبمناقشتها قررت بتضررها من زوجها سائق توكتوك له معلومات جنائية، لقيامه عقب خروجه من محبسه بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة، وكذا الاتجار في المواد المخدرة فقامت على إثر ذلك بترك المنزل.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المشكو في حقه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأيس – وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهما وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة الجيزة الطالبية منطقة الطالبية

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