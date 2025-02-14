اندلاع حريق داخل مغسلة سيارات في أبو النمرس

نشب منذ قليل حريق داخل مغسلة سيارات أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو النمرس، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان البلاغ.

حريق مغسلة سيارات بأبو النمرس

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مغسلة سيارات أسفل عقار مكون من 4 طوابق بقرية منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.



ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

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