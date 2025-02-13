حماس: لغة التهديد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق غزة

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت حماس: "وفد الحركة في ‎القاهرة لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال وسبل تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.. الوسطاء يمارسون ضغطا لإتمام تنفيذ الاتفاق وإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني واستئناف التبادل يوم السبت".

وتابعت حماس: "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملا".

نتنياهو يتوعد حماس بقتال قوي

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين حتى ظهر السبت سينتهي وقف إطلاق النار في غزة وسنعود للقتال بشكل قوي حتى هزيمة حماس نهائيا.

وتابع نتنياهو: "إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا ظهر السبت سنعيد إطلاق النار وسيعود الجيش للقتال، ولقد باركنا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن قطاع غزة".

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