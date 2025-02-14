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خارج الحدود

المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الجمعة، رفضها لمخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

المجموعة العربية ترفض مخطط التهجير 

وقالت المجموعة العربية: “نريد رؤية ريفييرا فلسطينية في قطاع غزة”، وذلك بعد اقتراح ترامب فرض السيطرة الأمريكية على غزة وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

 

ومن جانبه، قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، رياض منصور اليوم الجمعة: سنعيد بناء قطاع غزة ومحاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف المندوب الفلسطيني: "نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن القبول أبدا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.

 

تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967

ويوم الأربعاء، قال أردوغان، إنه لا يمكن التأخير في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967.

وأضاف أردوغان: "إذا لم تنعم غزة والفلسطينيون بالهدوء والسلام فإن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لن تنعم بهما".

 

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

يأتي ذلك بعدما أعلنت مصر والأردن رفضهما لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك خطة عربية تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مشددًا على ضرورة دعم الفلسطينيين في أماكنهم.
 

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المجموعة العربية مخطط التهجير ترامب تهجير الفلسطينيين غزة

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