لحظة وصول ملك الأردن إلى بلاده بعد لقاء ترامب في أمريكا (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو لحظة وصول ملك الأردن إلى بلاده بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وسط استقبال شعبي حاشد.

وصول الملك عبدالله الثاني إلى الأردن

وعاد الملك الأردني عبدالله الثاني منذ قليل، إلى بلاده بعد زيارة عمل للولايات المتحدة سبقتها زيارة عمل للمملكة المتحدة وسط استقبال شعبي حاشد.

ووثقت مقاطع فيديو استعدادات لاستقبال شعبي حاشد للملك وولي العهد لدى وصولهما إلى مطار ماركا.

دعوات شعبية واسعة لاستقبال الملك عبدالله الثاني

وبحسب قناة «المملكة»، شهد الأردن دعوات شعبية واسعة لاستقبال عبدالله الثاني في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف المحافظات تقديرا لمواقف الملك المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قد دعا أمس الأربعاء، الشعب الأردني لاستقبال الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في مطار ماركا بما يليق بثبات الموقف في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

وعقد الملك الأردني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، حيث أكد العاهل الأردني أنه سيضع مصلحة بلاده فوق كل اعتبار.

وشدّد الملك عبد الله في حديث للصحفيين في بداية مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أن ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.

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