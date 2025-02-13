الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لحظة وصول ملك الأردن إلى بلاده بعد لقاء ترامب في أمريكا (فيديو)

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

 وثقت مقاطع فيديو لحظة وصول ملك الأردن إلى بلاده بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وسط استقبال شعبي حاشد.

 

وصول الملك عبدالله الثاني إلى الأردن

وعاد الملك الأردني عبدالله الثاني منذ قليل، إلى بلاده بعد زيارة عمل للولايات المتحدة سبقتها زيارة عمل للمملكة المتحدة وسط استقبال شعبي حاشد.

ووثقت مقاطع فيديو استعدادات لاستقبال شعبي حاشد للملك وولي العهد لدى وصولهما إلى مطار ماركا.

 

دعوات شعبية واسعة لاستقبال الملك عبدالله الثاني

 وبحسب قناة «المملكة»، شهد الأردن دعوات شعبية واسعة لاستقبال عبدالله الثاني في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف المحافظات تقديرا لمواقف الملك المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قد دعا أمس الأربعاء، الشعب الأردني لاستقبال الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في مطار ماركا بما يليق بثبات الموقف في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

 

 

 

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

وعقد الملك الأردني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، حيث أكد العاهل الأردني أنه سيضع مصلحة بلاده فوق كل اعتبار.

وشدّد الملك عبد الله في حديث للصحفيين في بداية مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية.

 

 

وأشار إلى أن ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملك الأردن الأردن الرئيس الأمريكى ترامب الولايات المتحدة الملك الاردني مطار ماركا

مواد متعلقة

استقبال شعبي للملك عبد الله في الأردن بعد عودته من الولايات المتحدة (فيديو)

ملك الأردن لماكرون: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

ضياء رشوان يرد على الهجوم الذي تعرض له ملك الأردن بعد لقاء ترامب

أخبار مصر اليوم: إعمار غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وملك الأردن.. مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية لهذا السبب
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

زيادة المرتبات 2025، مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

شديد البرودة ليلا، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا الجمعة

منوعات

المزيد

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

علي جمعة: هؤلاء لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

ما حكم صيام النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة؟، الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية