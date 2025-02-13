لرفضها تهجير أهل غزة، عضو المجلس الفلسطيني: مصر تتصدر الموقف العربي رغم أنف ترامب ونتنياهو

وجه الدكتور فايز أبو شمالة، رئيس بلدية خان يونس سابقًا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، رسالة لمصر بعد رفضها قرار تهجير الفلسطينيين من غزة، وطرح خطتها بتعمير قطاع غزة بدون تهجير أهلها.

مصر تتصدر الموقف العربي

وأكد الدكتور فايز أبو شمالة أن مصر تتصدر الموقف العربي، الرافض لـ تهجير أهل غزة، قائلًا: "لو كنت على سابق عهدي من القوة والحيوية والاندفاع، لخرجت في شوارع غزة على رأس مظاهرة رافعًا شعار: عاشت مصر العربية".

وقال الدكتور فايز أبو شمالة في رسالته التي وجهها لمصر: "وما زالت مصر العربية تتصدر الموقف العربي الرافض لتهجير أهل غزة، وما زالت مصر العربية تتصدر الموقف العربي المشجع والمؤيد لـ إعمار غزة، بل والمبادر لتعمير غزة! وما زالت مصر العربية رأس حربة في وجه المخططات الصهيونية. عاشت مصر العربية شامخة، ورافعة لرأس الأمة، وهي تتصدى للعدوان الإسرائيلي والأمريكي".

عاشت المبادرة المصرية لإعمار غزة

وعن موقف مصر ضد التهجير، قال فايز أبو شمالة: "لو كنت على سابق عهدي من القوة والحيوية والاندفاع، لخرجت في شوارع غزة على رأس مظاهرة رافعًا شعار: عاشت مصر العربية، وعاشت المبادرة المصرية لإعمار غزة رغم أنف ترامب ونتنياهو!".



ووجه فايز أبو شمالة رسالة للمواطن العربي فقال: "ارفع رأسك أيها العربي فقد حققت غزة نصرًا جديدًا، وفرضت على العدو الإسرائيلي إدخال المساكن المتنقلة والخيام رغم تهديدات المأفون ترامب، ورغم تهديدات الإرهابي نتنياهو".

وعن غزة قال فايز أبو شمالة: "لقد انتصرت غزة في حرب الإرادات، وستتم صفقة التبادل وقف الاتفاق، وليس وفق هلوسات ترامب. غزة بأمتها العربية والإسلامية لن تنكسر أبدًا".

وتابع فايز أبو شمالة: "أكررها ثانيًا، وثالثًا لن تعود إسرائيل إلى محاربة أهل غزة ثانية بنسبة 99%، وغزة لن تطلق النار على إسرائيل في هذه المرحلة".

قرار ترامب ونتنياهو بتهجير الفلسطينيين، فيتو



وأكد فايز أبو شمالة "إسرائيل لن تغلق المعابر في وجه المواد الإغاثية والإنسانية، وستظل وسيلة الضغط الوحيدة على أهل غزة هي إعمار غزة! وهنا يأتي دور البلاد العربية. أما حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن تهجير أهل غزة فهو حديث هراء، لن يخرج من حدود أمريكا".

ترامب يهدد بإلغاء بوقف إطلاق النار

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأنه سيدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت المقبل.

فشل خطة ترامب ونتنياهو بتهجير الفلسطينيين، فيتو



وقال ترامب: "ستفتح أبواب الجحيم" إن لم تتم إعادة الرهائن، وأكد الرئيس الأمريكي أن بوسع إسرائيل إلغاء الاتفاق، في إشارة إلى إمكانية استئناف حرب غزة.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أعلنت الاثنين الماضي، تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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