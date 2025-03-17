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دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

 

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة الكهف، قصة الفريقين اللذين اختلفا على تحديد مدة نوم أصحاب الكهف، موضحا بلاغة القرآن في تلخيص قصة أصحاب الكهف في آية واحدة.

 

سورة الكهف الآية 12

 قال تعالى: «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا».

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. [ الكهف: 12]
سورة الكهف الآية 12

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الكهف 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: {بَعَثْنَاهُمْ} أي: أيقظناهم من نومهم الطويل، وما داموا قد ناموا فالأمر إذن ليس موتًا إلا أنهم لما طالتْ مدة نومهم شبَّهها بالموت: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ} [الكهف: 12]، أي: الفريقين منهم؛ لأنهم سأل بعضهم بعضًا عن مُدَّة لُبْثهم فقالوا: يومًا أو بعض يوم، أو: المراد الفريقان من الناس الذين اختلفوا في تحديد مدة نومهم: {أحصى لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا} [الكهف: 12].

تقدير مدة نوم أهل الكهف

وأوضح الشيخ الشعراوي: أي: لنرى أيّ الفريقين سيُقدِّر مُدّتهم تقديرًا صائبًا، والأمد: هو المدة وعدد السنين، والمتأمل في الآيات السابقة يجد فيها ملخصًا للقصة وموجزًا لها، وكأنها برقية سريعة بما حدث، فأهل الكهف فتية مؤمنون فروا بدينهم إلى كهف من الكهوف، وضرب الله على آذانهم فناموا مدة طويلة، ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يحصي مدة نومهم، وهذه البرقية بالطبع لم تُعطِنَا تفصيلًا لكل لقطات القصة؛ لذلك تبدأ الآيات في التفصيل فيقول تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بالحق}.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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