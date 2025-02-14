مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو لوقف إطلاق النار فورا في ‎السودان

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار فورا ودون شروط في ‎السودان.

هجوم مليشيا الدعم السريع المستمر ليومين على مخيم زمزم للنازحين

الأربعاء الماضي، استهجنت وزارة الخارجية السودانية، الصمت الدولي حيال "هجوم مليشيا الدعم السريع المستمر ليومين على مخيم زمزم للنازحين" قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "وسط صمت دولي مريب، صعدت مليشيا الدعم السريع، مسنودة برعايتها الإقليمية حملة الإبادة الجماعية ضد غالبية مواطني دارفور".

وأشارت إلى أن "قوات الدعم السريع تشن هجوما وحشيا مستمرا على مخيم زمزم على مدى يومين، بعد أن ضمنت لا مبالاة المجتمع الدولي حيال استمرار قصف المخيم بالمدفعية يوميا منذ شهر ديسمبر 2024".

مقتل أعداد كبيرة من النازحين

وأفاد البيان بأن "هجوم الدعم السريع أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من النازحين، حيث أكدت تقارير استهدافها مجموعات قبلية محددة ومنع الفارين من مغادرة المخيم، وهو ذات النمط الذي اتبعته في الهجوم على الجنينة وأدرمتا بغرب دارفور في يونيو 2023".

احتجاز قوافل غذاء وحرق أسواق المخيم

وذكر أن "عناصر الدعم السريع أحرقت أسواق المخيم، ومستودعات الغذاء والمياه، وأجبرت مراكز الخدمات الصحية الأولية على الانسحاب".

وأوضحت الخارجية السودانية أن "حديث برنامج الغذاء العالمي، الأسبوع المنصرم، عن احتجاز الدعم السريع لقوافل الغذاء المتجهة إلى مخيم زمزم لأسابيع، قبل أن تغير وجهتها قسريا، يجسد نية الإبادة الجماعية".

وحملت مجلس الأمن الدولي والقوى الغربية نصيبا من المسؤولية، نظرا لصمتهم على قصف الدعم السريع للمخيم، وتحديها لقرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء الحصار على الفاشر والتوقف عن استهدافها عسكريا.

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