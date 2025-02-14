القنابل الانزلاقية الروسية.. تحدٍّ جديد للناتو وأوكرانيا.. كيف أضافت موسكو تكنولوجيا حديثة للأسلحة القديمة؟

تشكل القنابل الانزلاقية الروسية تهديدا متزايدا لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث باتت هذه الأسلحة البسيطة نسبيا ذات تأثير استراتيجي كبير في ساحة المعركة.

وكشف تقرير لمجلة "ذا ناشونال إنترست"الأمريكية أن هذه القنابل أصبحت مصدر قلق كبير لمخططي الدفاع في الحلف، مما دفعه إلى إطلاق مسابقة تهدف إلى تطوير تقنيات لمكافحتها.

القنابل الانزلاقية.. أسلحة قديمة بتكنولوجيا حديثة

تعد القنابل الانزلاقية نظامًا بسيطًا نسبيًا مقارنة بالصواريخ المجنحة أو الأسلحة الفرط صوتية، فهي في الأصل قنابل غير موجهة، أو ما يُعرف بـ"القنابل الغبية"، تم تحسينها بأنظمة توجيه بدائية، بعضها مزود بأجنحة لمساعدتها على التحليق لمسافات أطول. وبفضل هذه التعديلات، تتحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل ذكية إلى حد ما، ولكنها شديدة التدمير.

الميزة الأساسية لهذه القنابل هي أنها تمكّن الطائرات الروسية من شن هجمات دون الدخول في نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما يعزز قدرة موسكو على ضرب أهداف أوكرانية محصنة دون تعريض طائراتها للخطر. وقد استخدمت روسيا هذه القنابل بشكل متزايد في المعارك الأخيرة، خاصة في مناطق مثل أفدييفكا، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تدمير مواقع دفاعية أوكرانية يصعب استهدافها بالمدفعية التقليدية أو الصواريخ المتقدمة، التي تتطلب إطلاقها من مسافة أقرب، مما يعرض القوات الروسية لمخاطر أكبر.

الاستراتيجية الروسية: التكلفة المنخفضة مقابل الكفاءة العالية

تعتبر القنابل الانزلاقية حلًا اقتصاديًا وفعالًا لموسكو، حيث يمكن تصنيعها بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة نسبيًا، مقارنة بالصواريخ الدقيقة أو أنظمة الأسلحة الأكثر تطورًا. وهذا ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الروسية لهزيمة أوكرانيا، التي تقوم على إغراق الدفاعات الأوكرانية بوابل من الهجمات واستنزاف مخزوناتها من الذخائر.

وفي ظل استمرار هذه الاستراتيجية، يجد الناتو نفسه أمام تحدٍ صعب، إذ لا يمتلك سوى عدد محدود من التدابير المضادة القادرة على التصدي لهذه القنابل.

كيف يمكن للناتو التصدي للقنابل الانزلاقية؟

حتى الآن، تعتمد أوكرانيا وحلفاؤها على إسقاط الطائرات الروسية قبل أن تتمكن من إسقاط القنابل الانزلاقية، وهي مهمة معقدة نظرًا للمدى الطويل الذي تتيح هذه القنابل للطائرات الهجوم منه. وقد أثبتت منظومات باتريوت الأمريكية فعاليتها في هذا المجال، لكن عددها محدود، ما يجعل التصدي للضربات الروسية أمرًا صعبًا.

وفي محاولة لإيجاد حلول أكثر فاعلية، يسعى الناتو إلى تطوير أنظمة دفاعية قادرة على اعتراض القنابل الانزلاقية وتدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها. وتشمل بعض الأفكار المطروحة، استخدام الحرب الإلكترونية لتعطيل أنظمة التوجيه الخاصة بالقنابل، التي تعتمد على الرادار والليزر، مع تطوير أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى قادرة على استهداف القنابل أثناء تحليقها، وتحسين قدرات الاستخبارات والمراقبة للكشف المبكر عن الضربات الجوية الروسية.

لكن، وفقًا للتقرير، فإن جميع هذه التقنيات لا تزال في مراحلها النظرية ولم يتم تنفيذها على نطاق واسع، مما يترك أوكرانيا أمام خطر متزايد مع استمرار الهجمات الروسية.

الإنفاق الدفاعي.. هل يحتاج الغرب إلى إعادة التفكير؟

تسلط القنابل الانزلاقية الضوء على إحدى المفارقات الكبرى في الحرب الروسية الأوكرانية، وهي المواجهة بين التكنولوجيا المتطورة والتكتيكات البسيطة. فرغم تفوق الناتو من حيث التقنيات العسكرية المتقدمة، إلا أن روسيا تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة باستخدام أنظمة قديمة تم تعديلها بطرق غير مكلفة.

ومع تركيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الدفاعي، فإن القدرة على تطوير حلول دفاعية فعالة ضد القنابل الانزلاقية دون تكاليف باهظة أصبحت أولوية ملحّة.

وقد يحتاج الغرب إلى إعادة النظر في استراتيجيته العسكرية، فبدلًا من الاعتماد على أنظمة معقدة ومكلفة، قد يكون من الأفضل الاستثمار في أنظمة أرخص وأكثر فاعلية، حتى لو كانت أبسط وأقدم، طالما أنها تؤدي المهمة المطلوبة في ساحة المعركة.

تهديد متزايد وتحديات مستمرة

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، تبرز القنابل الانزلاقية كأحد الأسلحة الروسية الأكثر تأثيرًا، مما يضع الناتو أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول فعالة وسريعة لمواجهتها. وبينما يعمل الحلف على تطوير تقنيات مضادة، تواصل روسيا استغلال البساطة والفعالية لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض. فهل يتمكن الناتو من ابتكار رد مناسب قبل أن تفرض موسكو واقعًا جديدًا على ساحة المعركة؟

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