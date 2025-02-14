سلام بمثابة استسلام، ماكرون يحذر من إبرام كييف اتفاقا مع موسكو

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سلام يكون بمثابة “استسلام” لـ أوكرانيا، متسائلا إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعدا «بصدق» لوقف إطلاق نار «دائم»، وذلك في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز نُشرت اليوم الجمعة.

سلام بمثابة استسلام

وفي وقت يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدخول في مفاوضات مباشرة مع بوتين، قال ماكرون إن «سلاما يكون بمثابة استسلام هو خبر سيئ للجميع».

وأضاف «السؤال الوحيد في هذه المرحلة هو هل الرئيس بوتين مستعد لوقف إطلاق النار بشكل صادق ودائم ومستدام ».

وشدد ماكرون على أن أوكرانيا «وحدها» يمكنها «التفاوض مع روسيا» بشأن المسائل المتعلقة بسيادتها ووحدة أراضيها.



كييف تنفي مشاركتها في مفاوضات مع موسكو

وأعلنت كييف منتصف ليلة الخميس/ الجمعة أنّها لا تخطط لحضور اجتماع في ميونيخ للأمن بألمانيا مع مسؤولين روس أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دميتري ليتفين، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين «ينبغي أن يكون هناك موقف مشترك متّفق عليه (مع حلفاء كييف) على الطاولة للتحادث مع الروس. (...) في الوقت الحالي، ليس هناك أيّ شيء على الطاولة. ليست هناك محادثات مرتقبة مع الروس».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء الخميس أنّ اجتماعا بين «مسؤولين كبار» من كلّ من روسيا وأوكرانيا والولايات المتّحدة سيعقد اليوم الجمعة في ميونيخ، المدينة الألمانية التي تستضيف مؤتمرا أمنيا دوليا.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي «سيعقدون اجتماعا في ميونيخ غدا. ستكون روسيا هناك مع أناسنا. أوكرانيا مدعوّة أيضا... لست متأكدا من هوية الأشخاص الذين سيمثّلون كلّ بلد، لكنّهم سيكونون مسؤولين كبارا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة».

والأربعاء قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث إنه «من غير الواقعي» تصوّر عودة أوكرانيا إلى حدودها ما قبل عام 2014.

كانت روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، قد طالبت بخمس مناطق احتلتها بدرجات متفاوتة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.



الحضور الأوروبي

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يكون الأوروبيون موجودين على طاولة المفاوضات المتعلقة بأي بنية أمنية مستقبلية للقارة.

وقال «يعود إلى المجتمع الدولي - مع دور محدد للأوروبيين - البحث بالضمانات الأمنية وعلى نطاق أوسع قواعد الأمن للمنطقة بكاملها. وهذا هو الدور الذي يتعين علينا أن نؤديه».

وكان ماكرون أول من تحدث عن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لضمان أمنها في حال وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي من جهته أنه يعود الى الأوروبيين إيجاد ضمانات أمنية «قوية» للحفاظ على سلام «دائم»، مستبعدا نشر جنود أمريكيين في أوكرانيا.



مكالمة ترامب وبوتين

وناقش الرئيس الأمريكي، أول أمس الأربعاء، الحرب في أوكرانيا في مكالمتين هاتفيتين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول تحرك دبلوماسي كبير يقوم به الرئيس الأمريكي الجديد تجاه الحرب التي وعد بإنهائها.

وقال ترامب أمس إنه لا يعتقد أن حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي شيء عملي، مضيفا أن من غير المرجح أن تستعيد كييف كل أراضيها.

مفاوضات سلام

وفي ضوء هذه التطورات، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن أوكرانيا يجب أن تشارك في أي محادثات سلام وإن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون «مستداما».

وقال روته لصحفيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو «من المهم عندما نتحدث عن أوكرانيا أن تكون أوكرانيا منخرطة بشكل وثيق في كل ما يتعلق بأوكرانيا».



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