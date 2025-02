تفاصيل انضمام تارا عماد لفيلم «The Seven Dogs»

2/14/2025 11:00:44 AM

الجمعة 14/فبراير/2025 - 11:00 ص 2/14/2025 11:00:44 AM

أصبحت الفنانة الشابة تارا عماد، أحدث المنضمين، إلى أبطال فيلم «The Seven Dogs»، الذي يجري تصويره في استوديوهات الحصن «Big Tim» بالمملكة العربية السعودية، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو ثاني فيلم سينمائي يجمعهما بعد «كيرة والجن»، والتعاون الثالث بينهما بعد مسلسل «الاختيار 3».

وانضمت تارا، بشكل رسمي، إلى بطولة الفيلم، الذي تُبنى عليه آمال كثيرة لتحطيم أرقام شباك التذاكر، خاصةً أن الميزانية المرصودة له تعد الأكبر من نوعها، حيث تم تخصيص أكثر من 40 مليون دولار لإنتاجه؛ ليتفوق بمراحل على أكبر إنتاج سينمائي سابق، هو فيلم «ولاد رزق 3»، الذي بلغت تكلفته أكثر من 8 ملايين دولار.

وفيلم «The Seven Dogs» من تأليف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمشاركة فريق «Big Tim»، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي، اللذين يعدان من أهم المخرجين العالميين، وسبق لهما أن قدما فيلم هوليوود الشهير «Bad Boys for Life».

وينتمي العمل إلى نوعية أفلام الأكشن، ويجمع الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق، التي يتقنها بطلاه، واشتهرا بها في أعمالهما السابقة.

وسبق لـ تركي آل الشيخ أن أعلن، في تصريحات صحفية سابقة، أن عرض الفيلم لن يقتصر على اللغة العربية، بل سيقدم بلغات عالمية عدة، وسيعرض في دور السينما العالمية أيضًا، ما يعني أنه يشكل تحولًا جذريًا للسينما العربية.



لا تعد مشاركة تارا في بطولة فيلم «The Seven Dogs»، بجانب اثنين من أهم نجوم السينما العربية حاليًا، المحطة الوحيدة لها هذا العام؛ فهذه المشاركة تأتي تزامنًا مع ما تحققه من نجاحات كبيرة في دور العرض العربية بفيلم «لأول مرة»، الذي تشارك بطولته مع عمر الشناوي، وهو من إخراج جون أكرم، وتأليف محمد عبد القادر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.