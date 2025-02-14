الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل انضمام تارا عماد لفيلم «The Seven Dogs»

تارت عماد
تارت عماد

 أصبحت الفنانة الشابة تارا عماد، أحدث المنضمين، إلى أبطال فيلم «The Seven Dogs»، الذي يجري تصويره في استوديوهات الحصن «Big Tim» بالمملكة العربية السعودية، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو ثاني فيلم سينمائي يجمعهما بعد «كيرة والجن»، والتعاون الثالث بينهما بعد مسلسل «الاختيار 3».

وانضمت تارا، بشكل رسمي، إلى بطولة الفيلم، الذي تُبنى عليه آمال كثيرة لتحطيم أرقام شباك التذاكر، خاصةً أن الميزانية المرصودة له تعد الأكبر من نوعها، حيث تم تخصيص أكثر من 40 مليون دولار لإنتاجه؛ ليتفوق بمراحل على أكبر إنتاج سينمائي سابق، هو فيلم «ولاد رزق 3»، الذي بلغت تكلفته أكثر من 8 ملايين دولار.

وفيلم «The Seven Dogs» من تأليف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمشاركة فريق «Big Tim»، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي، اللذين يعدان من أهم المخرجين العالميين، وسبق لهما أن قدما فيلم هوليوود الشهير «Bad Boys for Life».

وينتمي العمل إلى نوعية أفلام الأكشن، ويجمع الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق، التي يتقنها بطلاه، واشتهرا بها في أعمالهما السابقة.

وسبق لـ تركي آل الشيخ أن أعلن، في تصريحات صحفية سابقة، أن عرض الفيلم لن يقتصر على اللغة العربية، بل سيقدم بلغات عالمية عدة، وسيعرض في دور السينما العالمية أيضًا، ما يعني أنه يشكل تحولًا جذريًا للسينما العربية.


لا تعد مشاركة تارا في بطولة فيلم «The Seven Dogs»، بجانب اثنين من أهم نجوم السينما العربية حاليًا، المحطة الوحيدة لها هذا العام؛ فهذه المشاركة تأتي تزامنًا مع ما تحققه من نجاحات كبيرة في دور العرض العربية بفيلم «لأول مرة»، الذي تشارك بطولته مع عمر الشناوي، وهو من إخراج جون أكرم، وتأليف محمد عبد القادر.

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40 مليون دولار الاختيار 3 ال الشيخ استوديو العربية السعودية اللغة العربية

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