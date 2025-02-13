عن مهاجرة سورية، فيلم "النور" يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي

افتتح المخرج الألماني توم تيكوير مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين بعرض فيلم عن مهاجرة سورية بعنوان “النور”.

وقال مخرج الفيلم الألماني توم تيكوير خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي، إن أحداث فليمه عن مهاجرة سورية، والذي يهدف إلى تشجيع الناس على التوقف عن "عزل أنفسهم".

المخرج الألماني توم تيكوير، فيتو

قصة فيلم النور

يحكي فيلم "النور"، الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، قصة عائلة من الطبقة المتوسطة في برلين تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تستأجر عاملة منزلية جديدة من سوريا.

يمثل الفيلم عودة إلى صناعة الأفلام الروائية بعد انقطاع أكثر من 59 عامًا لتيكوير، الذي ركز على المسلسل التلفزيوني الألماني الشهير "بابل برلين".

في فيلم "النور"، تنغمس عائلة إنجلز ــ تيم وميلينا وتوأمهما المراهقان ــ في عوالمهم المنفصلة وهم يتنقلون بين تعقيدات الحياة الحديثة.

ولكن عندما يتم وضع فرح الغامضة، التي وصلت مؤخرًا من سوريا، في منزلهم كمدبرة منزل جديدة، يجدون أنفسهم يبدأون ببطء في إعادة الاتصال.

مهرجان برلين السينمائي الدولي

وانطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الخامسة والسبعين بمشاركة مئات الأفلام من دول العالم.

حفل افتتاح مهرجان برلين

يركز مهرجان برلين فى دورته الحالية، على القضايا السياسية والاجتماعية حول العالم، ويشهد في الدورة الـ 75 لهذا العام افتتاح قسم جديد لتشجيع المخرجين الجدد.

يتضمن حفل الافتتاح منح الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون جائزة الدب الذهبي الفخري تقديرًا لإنجازاتها طوال مسيرتها المهنية، وسيلقي المخرج إدوارد بيرغر، المرشح للأوسكار، كلمة تكريمية في الحفل.

برنامج مهرجان برلين

يضم البرنامج العام للمهرجان 250 فيلمًا، في حين يشارك بمسابقة المهرجان الرئيسية 19 فيلمًا من 26 دولة، وتركز المسابقة على القضايا السياسية والاجتماعية.

ويرأس لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المخرج الأمريكي تود هاينز إلى جانب نجوم ومخرجين آخرين من دول عدة.

ستختار لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء الفائزين بجوائز الدب الذهبي والفضي لهذا العام، والتي سيتم منحها في 22 فبراير.

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