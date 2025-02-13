أخبار الرياضة اليوم: التعادل يحسم مباراتين في الدوري الممتاز.. والزمالك يتفق مع بيسيرو على راتبه مع الفريق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد السكندري في مرمى إنبي اللاعب كريم الديب في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، وتعادل أحمد أمين أوفا لفريق إنبي في الدقيقة 90+13 من ضربة جزاء.

انتهت مباراة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل مودرن سبورت بقيادة مديره الفني أحمد صالح، كل من:

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق ونيس الفرنسي الحالي علي دعم القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب عبد المنعم بفكرة التواجد مع الأهلي في مونديال الأندية، بعد التواصل معه من مسؤولي النادي الأحمر.

أعلن أمير عزمي مجاهد المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 13 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

ترتيب هدافي الدوري المصري، ابتعد إمام عاشور لاعب الأهلي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 8 أهداف بعد الجولة الـ 13.

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

تسلم النادي الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية، كما تسلم الأهلي أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.

وفي ضوء ذلك، قامت الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

واستقر مجلس الزمالك على رحيل جروس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى البرتغالي بيسيرو وجهازه مهمة تدريب الأبيض.

استقبل النادي الأهلي، اليوم الخميس، الأسطورة الإيطالية كريستيان فييري والمتواجد على رأس وفد الفيفا بمناسبة تواجد كأس العالم للأندية في القاهرة ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، تشكيل جولة الذهاب للملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

كما أعلن يويفا عن فوز جيراسي بأفضل لاعب في الجولة، وحل فينيسيوس في المركز الثاني، بينما تواجد بافليديس في المركز الثالث، وبايكساو في المركز الرابع.

انتهت مباراة أهلي جدة ضد النصر بنتيجة 3-2 للنصر، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم الكولومبي جون دوران هدفين وأيمن يحيى هدفا في الدقائق 32 و80 و88.

فاز فريق فنربخشة التركي على أندرلخت بثلاثية نظيفة بدور الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

أحرز ثلاثية فنربخشة كل من؛ دوشان تاديتش وادين دجبكو ويوسف النصيري في الدقيقة 11 و42 و57.

الدوري الأوروبي، فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك بودوان في ذهاب المحلق المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفي أياكس عن طريق كريستيان راسموسن، وجورتي موكيو في الدقائق 59 و71.

الدوري السعودي، خسر فريق الشباب من نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب نادي الشباب، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

وبتلك النتيجة يحتل فريق الشباب المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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