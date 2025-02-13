فنربخشة التركي يضرب أندرلخت بثلاثية في ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي

فاز فريق فنربخشة التركي على أندرلخت بثلاثية نظيفة بدور الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

مباراة فنربخشة وأندرلخت

أحرز ثلاثية فنربخشة كل من؛ دوشان تاديتش وادين دجبكو ويوسف النصيري في الدقيقة 11 و42 و57.

تشكيل فنربخشة

فرقان أونور أكيوز - عرفان كان اجريبايات - برايت أوساي صامويل - ميلان سكرينيار - سفيان أمرابط - ودوشان تاديتش - فيليب كوستيتش - سيباستيان سزيمانسكي - فريد - يوسف النصيري - إدين دجيكو.

تشكيل أندرلخت

26 كولين كوسيمانس حارس

54 كيليان سارديلا دفاع

19 لوكاس هاي دفاع

- أدريلسون دفاع

6 لودفيج أوجوستينسون دفاع

83 تريستان ديجريف وسط

32 لياندير ديندونكير وسط

17 ثيو ليوني وسط

12 سيزار هويرتا وسط

29 ماريو سترويكنز وسط

20 لويس فاسكيز هجوم



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