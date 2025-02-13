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رياضة

الشباب يخسر من القادسية 2/3 في الدوري السعودي

نادي الشباب السعودي
نادي الشباب السعودي

الدوري السعودي، خسر فريق الشباب من نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب نادي الشباب، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

وسجل هدفي فريق الشباب كل من؛ جوانكا وكامارا في الدقيقة 16 و68، بينما جاءت أهداف فريق القادسية عن طريق كينيونيس “ هدفين ” وعلي عبد الله في الدقيقة 49 و83 و6+90. 

تشكيل القادسية أمام الشباب في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: كوين كاستيليس.

في خط الدفاع: جهاد ذكري، ناتشو فيرنانديز، قاسم محمد لاجامي، إيكير المينا.

في وسط الملعب: نيثان، تركي العمار، إيكي.

في خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، كاميرون، جوليان كينونيس.

تشكيل الشباب أمام القادسية في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: جورجي بوشان.

في خط الدفاع: نادر عبد الله الشراري، ماجد كنبة، روبرت رينان، ويسلي هوت.

في وسط الملعب: غلين كمارا، مصعب الجوير، كريستيان جوانكا.

في خط الهجوم: جاك بونافينتيرا، هارون كمارا، عبد الرازق حمدالله.

ترتيب الشباب والقادسية في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الشباب  المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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