الكشف عن التشكيل المثالي لذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، وجيراسي لاعب الجولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، تشكيل جولة الذهاب للملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

نتائج مرحلة الذهاب لملحق دوري أبطال أوروبا

وأقيمت 8 مباريات هذا الأسبوع، تغلب خلالها باريس سان جيرمان على بريست (3-0)، وفاز كلوب بروج على أتالانتا (2-1)، وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي (3-2)، وتخطى يوفنتوس عقبة آيندهوفين (2-1).

وفي ذات الجولة، سقط ميلان أمام فينورد (0-1)، في الوقت الذي تغلب فيه بايرن ميونخ على سيلتك (2-1) وتفوق بوروسيا دورتموند على سبورتنج لشبونة (3-0)، بينما تغلب بنفيكا على موناكو (1-0).

تشكيل ملحق دوري أبطال أوروبا المثالي

وجاء تشكيل الجولة كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع: سفينسون (دورتموند) - جاتي (يوفنتوس) - أوباميكانو (بايرن ميونخ) - ريد (فينورد).

خط الوسط: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - بايكساو (فينورد).

خط الهجوم: سيرهو جيراسي (دورتموند) - بافليديس (بنفيكا).

جيراسي أفضل لاعب في الجولة

كما أعلن يويفا عن فوز جيراسي بأفضل لاعب في الجولة، وحل فينيسيوس في المركز الثاني، بينما تواجد بافليديس في المركز الثالث، وبايكساو في المركز الرابع.

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