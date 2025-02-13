الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

الدوري الأوروبي، أياكس يفوز على سان جيلواز بثنائية في ذهاب ملحق ثمن النهائي (صور)

أياكس وسان جيلواز
أياكس وسان جيلواز

الدوري الأوروبي، فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك بودوان في ذهاب المحلق المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفي أياكس عن طريق كريستيان راسموسن، وجورتي موكيو في الدقائق 59 و71.

تشكيل أياكس ضد سان جيلواز

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تشكيل سان جيلوزا ضد أياكس

قرعة ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي 

فيرينسفاروشي X فيكتوريا بلزن

 بورتو X روما

 آلكمار X جالطة سراي

ميتييلاند X ريال سوسييداد

سان جيلواز X آياكس

باوك X إف سي إس بي

تفينتي X بودو جليمت

 آندرلخت X فنربخشة

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة  دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

 

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

 


ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

 

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

 

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

 

الفرق المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2025

1- لاتسيو.

2- أتلتيك بلباو.

3- مانشستر يونايتد.

4- توتنهام هوتسبير.

5- آينتراخت فرانكفورت.

6- ليون.

7- أولمبياكوس.

8- جلاسكو رينجرز.

 

الفرق المتأهلة لملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي

1- بودو جليمت.

2- أندرلخت.

3- ستيوا بوخارست.

4- أياكس أمستردام.

5- ريال سوسيداد.

6- جالطة سراي.

7- روما.

8- فيكتوريا بلزن.

9- فيرينكفاروس.

10- بورتو.

11- ألكمار.

12- ميتيلاند.

13- سانت جيلواز.

14- باوك سالونيكي.

15- تفينتي.

16- فناربخشة.

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