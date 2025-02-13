مولد الروبي أهمها، طقوس خاصة في الفيوم للاحتفال بليلة النصف من شعبان (صور)

تنفرد محافظة الفيوم بطقوس مختلفة عن كل محافظات في الاحتفالات، في ليلة النصف من شعبان في الفيوم، فهي مرتبطة بمولد الشيخ علي الروبي.

وتبدأ الاستعدادات للاحتفال مع قدوم شهر شعبان، للاحتفال بالليلة الكبيرة للشيخ على الروبي، في ليلة النصف من شعبان، ويتميز احتفال مولد الروبي بطقوس خاصة، أهمها طهي الكشك باللحم وتوزيعه على الغلابة ومجاذيب الشيخ

وكان يأتي لزيارة ضريح الشيخ علي الروبي الآلاف من مريديه في كل محافظات مصر، واستمر الحال هكذا حتي ثورة يناير وصعود الحركات الإسلامية الي السطح فمنعت إقامة الاحتفال، الا أن مريدي مازالوا عند عهدهم.

نسب الشيخ علي الروبي

يذكر ان مسجد الروبي من أهم الآثار الإسلامية في الفيوم ويقع في حى المبيضة في الطرف الغربي من المدينة ويرتاده الآلاف من منتصف شهر شعبان للاحتفال بمولد الشيخ الروبي ويقيم بعضهم بالمسجد حتى نهاية شهر رمضان.

وبحسب الروايات التاريخية الأضرحة في مصر، يتصل نسب الشيخ على الروبي إلى البيت العباسي وهو من سلالة العباس عم الرسول، وعاصر الظاهر برقوق عندما كان أميرا ويقال إن الشيخ علي الروبي بشره بتوليه السلطنة وعندما أصبح سلطانا بنى له مقاما ومسجدا ليجتمع فيه بتلاميذه.

تاريخ قبة ومأذنة الشيخ علي الروبي

وتوفي الشيخ علي الروبي سنة 785 هجرية، 1383 ميلادية، وأنشأ الضريح والمئذنة والمسجد بداية عصر السلطان الظاهر برقوق سنة 784هجرية، وانهارت المباني بفعل عوامل التعرية، أما الضريح والمئذنة الحاليان فيرجع بناؤهما للعصر العثماني في 1120هجرية، وجدد الـأمير أحمد كتخدا الضريح والمئذنة، والضريح من الخارج له أربع واجهات ثلاث منها ملاصقة لمنازل مجاورة.

أما الواجهة الرابعة وهي الجنوبية الشرقية بها بابان يؤديان إلى داخل الضريح أحدهم بالطرف الشرقي، وعلي جانبيه "مكسلتان" وهى ما تشبه المصطبة، متوجة من أعلي بعقد مدائني ويعلق على فتحة الباب مصراع خشبي والآخر بالطرف الجنوبي وهو على الجدار مباشرة، ويتقدم هذه الواجهة بائكة رباعية ويعلو القبة الهلال.

تخطيط مسجد وضريح الشيخ علي الروبي

وتم تخطيط المسجد بمسقط أفقي مربع يبلغ ضلعه 8.20 أمتار بصدر كل ضلع من أضلاعه دخلة سعتها 4.70 أمتار، وتشرف كل دخلة من الدخلات على التربيع الأوسط ببائكة ذات عقدين مدببين يرتكزان على عمود في الوسط ويعلو كل تاج عمود طبلية خشبية وبصدر كل دخلة عدا الدخلة الجنوبية الشرقية قنديلة بسيطة، حين الأخري بها مضاهية دخلة مسدودة يحيط بكل منها عقد ثلاثي بارز وعلي جانبي كل دخلة خزانتان، ولا يوجد بالضريح محراب مجوف نظرا لضيق المساحة.

كما أن الضريح ليس مكان للصلاة والضريح كان ملحقا بمسجد الروبي ولذا اكتفى المعمار بتحديد القبلة بواسطة محراب رمزي صغير من الجص (الطين)، ومئذنة المسجد مجاورة للطرف الجنوبي للضريح وهي عثمانية العهد مملوكية الطراز، تتكون من الخارج من القاعدة من شكل مكعب بنواصيه أعمدة يلي القاعدة منطقة الانتقال للوصول إلى البدن المثمن وذلك بواسطة مثلثات مقعرة يلي ذلك منطقة غائرة مثمنة، وبعد ذلك البدن المثمن وكل ضلع من أضلاعه يتوجه عقد مدبب يحيط بها إطار، من ميمات مستديرة ويتوج البدن ثلاثة صفوف من المقرنصات.



وتم ترميم الضريح حديثا في أبريل 1994 على نفقة المجلس الأعلي للآثار، وتم ترميمه أيضا بالجهود الذاتية على نفقة المواطنين بقرار من اللجنة، الدائمة في فبراير 1997 وفي عام 2006، كما تم ترميم القبة والمئذنة ترميمًا، معماريا دقيقًا شاملًا وحالة الضريح جيدة، فيما عدا الرطوبة بالأرضيات، التي أدت إلى تساقط بعض طبقات البلاط في الأسفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.