تحرير 222 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على أسواق الفيوم

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بقرى ومدن المحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة للتداول في أسواق المخافظة، وشارك في الحملة كل من جهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات التموينية المكثفة علي اسواق القري والمدن

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 222 مخالفة تموينية متنوعة، منها 104 مخالفات في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و118 مخالفة متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات الي الجهات الأمنية، تمهيدا لاحالتها إلى النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات تمكنت من التحفظ علي سيارة محملة 7500 لتر سولار بدون فواتير، و20 شيكارة سماد زراعي يوريا مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية زنه الشيكارة 50 كيلوجرام.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية، حتي تتمكن المديرية. من مواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة علي ما يتم تداوله في الأسواق، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو فاسدة للاستهلاك اليومي بأسواق المحافظة.

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