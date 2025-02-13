مساعدو محافظ الفيوم يبحثون 122 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 39 حالة، كما بحث 45 طلبا وشكوى ورقية، ووجه مديري الإدارات الخدمية، بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

لقاءات سكرتير عام المحافظة

كما عقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس المركز والمدينة، بحث خلاله 9 حالات، واللقاء الثاني بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 7 حالات، بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، ومديري الإدارات الخدمية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 12 حالة، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

شكاوي متنوعة لأهالي القري والمراكز

وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شملت المطالب دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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