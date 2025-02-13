البيئة تشارك فى زراعة الطرق المؤدية لمحميتى قارون ووادى الريان بالفيوم

شاركت وزارة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعداد من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون

أكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر، بمشاركة كلًا من الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، محمد مصطفى مدير إدارة التدريب والتوعية بمكتب الوزيرة، واسلام عبد المجيد مدير عام الجمعيات الأهلية، والدكتور حسام شعبان مدير فرع الفيوم، وأسامة النجار مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب، بالإضافة إلى محافظة الفيوم ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، و١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.

يأتى ذلك فى إطار إستكمال أنشطة "المشروع الاخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر ،الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع والمحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته علي زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط.

جديرًا بالذكر أن مبادرة “الطريق الأخضر” تهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير بيئات داعمة للحياة البرية، كما يساهم في نشر الوعي البيئي، ويدعم السياحة البيئية، مما يعزز الاستدامة البيئية في مصر، وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 150 شجرة من أصناف التوت والبونسيانا بمحمية أشتوم الجميل، و250 شجرة من أصناف خيار شمبر والتوت بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى زراعة 850 شجرة فى الطريق المؤدي إلى محمية قارون، وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.

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