التفاصيل الكاملة لإغماء مستشار محكمة الفيوم الابتدائية أثناء أداء عمله

تعرض المستشار نادي محمد علي، القاضي بمحكمة الفيوم الابتدائية، لحالة هبوط مفاجئة صباح اليوم أثناء تواجده بمدخل محاكم الفيوم، مما أدى إلى سقوطه أرضًا وفقدانه الوعي، وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف من مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحالة الصحية لمستشار محكمة الفيوم

ووفقًا للمصادر الطبية، تبين أن الحالة التي تعرض لها المستشار نادي محمد علي كانت ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما تسبب في إغمائه المفاجئ. وقد تلقى القسم الطبي بالمستشفى المستشار فور وصوله، وقام الفريق الطبي بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، حيث تم وضعه تحت الملاحظة الطبية حتى استقرت حالته الصحية.

استقرار الحالة الصحية لمستشار محكمة الفيوم وعودته لمنزله

وبعد تلقي العلاج اللازم، استقرت حالة المستشار نادي محمد علي، وتمكن من مغادرة المستشفى في وقت لاحق من اليوم. وقد قررت إدارة محكمة الفيوم الابتدائية تأجيل الجلسات التي كان من المقرر أن ينظرها المستشار اليوم، وذلك بسبب الحالة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

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