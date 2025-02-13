محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلا رمضان أمام منافذ كلية الزراعة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان لبيع السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، أمام منافذ كلية الزراعة، بمدينة الفيوم.

جولة داخل معرض اهلا رمضان

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشمل السلع الغذائية الأساسية، من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والبقوليات، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

تغطية احتياجات المواطن البسيط ضمن أولويات القيادة السياسية

وأكد محافظ الفيوم، استمرار المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، كما أنه يتناسب مع رؤية القيادة السياسية بإقامة المعارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية.

دور منظمات المجتمع المدني في توفير السلع بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ الفيوم، أن منظمات المجتمع المدني، تلعب دورا هاما في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم.

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