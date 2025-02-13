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تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل المداح بصحراء وادي الريان في الفيوم

تصوير مسلسل المداح
تصوير مسلسل المداح بصحراء وادي الريان، فيتو

 يستكمل المخرج أحمد سمير فرج  المشاهد الخارجية بالجزء الخامس من مسلسل المداح على أرض محافظة الفيوم، فقد تواجد الفنانين حمادة هلال وغاده عادل وخالد الصاوي وهبه مجدي، بصحراء وادي الريان مع فريق عمل المسلسل، الذي يعيش أبطاله في إحدى قرى مركز ابشواي، ويحاول الفنان حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح القضاء على خالد الصاوي الذي يلعب شخصية الشيطان، ولكن لا يستطيع التغلب عليه في المرة الأولى.

 

الشيطان يظهر في الجزء الخامس مع بداية الحلقة الأولى 

 ويظهر خالد الصاوي وأعوانه منذ الحلقات الأولى من العمل، ويبدأون في الإحاطة بصابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال، واستعان مخرج مسلسل المداح الجزء الخامس أحمد سمير فرج، بعشرات المجاميع لتصوير عدد من المشاهد الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال شعر رمضان المعظم، وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عودة صابر ورحاب التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي بعد انفصالهما في الجزء الرابع من العمل.

 

أبطال مسلسل المداح

ويضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت.

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ومسلسل المداح من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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