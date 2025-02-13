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خارج الحدود

مسئول رفيع: ترامب يأمل في لفتة تقدير من حماس بالإفراج عن أسرى أمريكيين

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال مسئول أمريكي لوسائل إعلام عبرية، إن الرئيس دونالد ترامب، يأمل في لفتة تقدير من حماس بالإفراج عن أسرى أمريكيين.

ترامب يأمل إفراج حماس عن أسرى أمريكيين

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئول أمريكي رفيع قوله، إن الرئيس دونالد ترامب يأمل في أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإطلاق سراح أسرى أمريكيين كلفتة تقديرية له.

وأضاف المسئول الأمريكى، أنه من المتوقع أن تقوم حماس بإطلاق سراح 6 أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك كإشارة تقدير للرئيس ترامب.

إسرائيل تستعد لتلقي أسماء 3 أسرى

فى ذات السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاحتلال يستعد غدا لتلقي أسماء 3 محتجزين بغزة سيُفرج عنهم السبت، رغم نفي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق مع حماس.

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ترامب أسرى أمريكيين حماس إطلاق سراح 6 أسرى

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