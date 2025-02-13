الخميس 13 فبراير 2025
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لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

علاء مبارك يتحدى
علاء مبارك يتحدى ترامب، فيتو

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها، والتي عبر فيها عن نيته لضم جرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من غزة.

تصريحات ترامب تثير الجدل في العالم

وأكد علاء مبارك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقل من شهر على توليه الرئاسة الأمريكية يتوعد بفتح الجحيم على المنطقة إذا لم يتم تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، واصفًا تصريحاته بالصادمة.

 

ترامب يهدد بفتح باب الجحيم في المنطقة، فيتو
ترامب يهدد بفتح باب الجحيم في المنطقة، فيتو


وكشف علاء مبارك عن وصف أساتذة الطب النفسي لحالة الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدين أنه مصاب بالبارانويا والسادية وسلوكياته تعكس سمات نرجسية واضحة.

ووجه علاء مبارك رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تصريحاته المثيرة للجدل والصادمة، فقال: "لغة التهديد لا ترهبنا ولا تزعجنا؛ مستر ترامب لقد أخطأت في العنوان.."

علاء مبارك يهاجم الرئيس الأمريكي ترامب

وقال علاء مبارك في هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تصريحات وتصرفات غريبة من ساكن البيت الأبيض، ولم يمض شهر على دخوله، خرج ترامب يعلن عن نيته ضم جزيرة جرينلاند وهى منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، ثم خرج يهدد باستعادة قناة بانما ثم أعلن عن رغبته في ضم كندا لتصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51"

وتابع علاء مبارك "وقرر تغيير اسم خليج المكسيك إلي خليج أمريكا! ثم خرج ليعلن عن معاقبة جنوب أفريقيا بسبب قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل وبسبب سياساتها المتعلقة بالأراضي!"

تصريحات ترامب الصادمة والمثيرة للجدل، فيتو
تصريحات ترامب الصادمة والمثيرة للجدل، فيتو

وأوضح علاء مبارك "ثم خرج ليعلن عن نيته في السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة ولم يكتفي بل عاد ليهدد بوقف المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا خطته بشأن غزة!"

وأضاف علاء مبارك "كما حدد توقيت لإطلاق سراح الرهائن وإلا ستفتح أبواب الجحيم !! وحتى المحكمة الجنائية الدولية لم تسلم، قرر أيضًا فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بدعوى قيامها بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"

علاء مبارك يتحدي ترامب بعد تهديدة للمنطقة بالجحيم

وعن وصف أطباء النفس لحالة ترامب بعد تصريحاته الصادمة للعالم، قال علاء مبارك: "كل هذه التصريحات الصادمة والمثيرة للجدل ولغة التهديد أثارت تساؤلات كثيرة حول الحالة النفسية التى يمر بها، مما جعل أساتذة الطب النفسى يؤكدون أنه مصاب بالبارانويا والسادية وسلوكياته تعكس سمات نرجسية واضحة…"
ووجه علاء مبارك رسالة تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال: "لغة التهديد لا ترهبنا ولا تزعجنا؛ مستر ترامب لقد أخطأت في العنوان.."

بعد تراجعه عن مخططه بشأن غزة، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ ترامب

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