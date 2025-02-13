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خارج الحدود

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

وقع 145 عضوا في الكونجرس الأمريكى، على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

145 عضوا بالكونجرس يطالبون ترامب بالتراجع عن مقترح غزة

وقال أعضاء الكونجرس الـ 145 الموقعون على الرسالة، إن منطقة الشرق الأوسط، في حاجة ماسة إلى حلول حقيقية ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تروج للنزوح القسري لـ سكان غزة، كحل لهذا الصراع.

 

وتابع الموقعون، أن استضافة السكان الفلسطينيين في الدول المجاورة -مصر والأردن- لن تضمن أمن إسرائيل ولن تحل محل الحل السياسي الطويل الأمد.

 

وختموا، نحثكم على العمل مع إسرائيل والشركاء الإقليميين والعالميين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى المحتجزين فى القطاع.

قانون جديد بعنوان الولايات المتحدة لن تسيطر على غزة

فى ذات السياق، أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، إنه قدم مشروع قانون جديد بعنوان "الولايات المتحدة لن تسيطر على غزة"، منتقدا خطة الرئيس دونالد ترامب.

 

وقال السيناتور تيم كين، في مشروع قانونه المناهض لفكرة السيطرة على غزة، إن "الفلسطينيين لهم الحق في تقرير مصيرهم وإن الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى التطرف، ولا مصلحة في حرب جديدة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه "سيكون خطأ كبيرا للولايات المتحدة القول إنها ستأخذ على عاتقها القيام بما يقوله ترامب بخصوص غزة".

 

وتابع  السيناتور  الديمقراطي، أن الهدف من مشروع القانون التأكد من أن أموال الأمريكيين لا تستخدم لترحيل سكان قطاع غزة أو إرسال جنود أمريكيين إلى غزة، موضحا أن غزة مسألة دولية تحتاج إلى حل دولي ولا يجب أن تقول الولايات المتحدة بشكل مفاجئ إنها هي من ستقوم بحلها.

 

والرعاة المشاركون في تقديم المشروع من أعضاء مجلس الشيوخ هم: ريتشارد بلومنثال، وديريك دوربين، جون أوسوف، بيرني ساندرز، كريس فان هولين، رافاييل وارنوك، بيتر ويلش، رون وايدن، تامي داكويرث، جيف ميركلي.

 

تقول السيناتور تامي داكويرث: "رغم أن الدائرة الداخلية للرئيس حاولت التراجع عن تعليقاته، فإن دونالد ترامب يواصل المضي قدما في اقتراحه غير المنطقي للسيطرة على غزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفوضى في المنطقة، وتقويض أمننا القومي، ومن المرجح أن ينتهك القانون الدولي".

 

وقال دوربين: "إن أي اقتراح بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة أمر شائن، ويتعين علينا أن نواصل الضغط من أجل التركيز المتجدد على المستقبل، كما يتعين على الكونغرس أن يواصل الضغط على الرئيس".

 

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، في وقت سابق، إنه "بعد سماعه اقتراح دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه".

 

وصف السيناتور الديمقراطي وفق مجلة "نيوزويك"، الخطة بأنها "أمر جنوني ولا يستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أي نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع".

تفاصيل أول اجتماع للجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

 

 

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الكونجرس ترامب 145 عضوا في الكونجرس الشرق الأوسط مصر الولايات المتحدة لن تسيطر على غزة السيناتور الديمقراطي كريس كونز

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