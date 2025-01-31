الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لكوبري نبروه لافتتاحه خلال العيد القومي للدقهلية

كوبري نبروه، فيتو
كوبري نبروه، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لكوبري نبروه، وأكد أنه سيتم افتتاحه ليدخل الخدمة بشكل كامل خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي قريبا، ضمن عدد من المشروعات الخدمية التي ستنطلق لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم افتتاح هذه المشروعات خلال احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، لتبدأ في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

ومن جهته أوضح الدكتور ابراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، أن الإنتهاء من كوبري نبروه خلال هذه الفترة جاء بالدعم والجهود المتواصلة من محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء منه وتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حركة السير.

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